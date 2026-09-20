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Dario Amodei, cofondateur et PDG d'Anthropic, une entreprise de recherche et de sécurité en intelligence artificielle, participe à un débat au salon Vivatech, dédié aux start-ups et à l'innovation technologique, au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, le 22 mai 2024.
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REVENU, IDEOLOGIE, EXTINCTION

20 septembre 2026

Ces trois grandes familles d’idées qui structurent le débat mondial sur l’IA

L’intelligence artificielle suscite une avalanche de travaux et de prises de position, où se mêlent souvent enjeux économiques, transformations politiques et interrogations sur l’avenir de l’humanité. Pour clarifier ce débat foisonnant, Branko Milanovic propose de distinguer trois grandes familles d’idées : les analyses économiques et sociologiques des effets de l’IA sur le travail, les revenus et les inégalités ; les réflexions sur l’idéologie et le pouvoir des fondateurs de l’industrie ; et, enfin, les questionnements philosophiques sur l’autonomie des machines et le devenir de l’espèce humaine.

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MOTS-CLES

innovation , nouvelles technologies , Intelligence Artificielle , OpenAI , chatGPT , Grok , revenu , idéologie , extinction , Humanité , dangers , marché du travail , Emploi , États-Unis , europe , Asie , Union européenne , débat mondial , Anthropic , Sam Altman , Dario Amodei , extinction de l'humanité

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A PROPOS DES AUTEURS
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Branko Milanovic

Branko Milanovic est chercheur de premier plan sur les questions relatives aux inégalités, notamment de revenus. Ancien économiste en chef du département de recherches économiques de la Banque mondiale, il a rejoint en juin 2014 le Graduate Center en tant que professeur présidentiel invité.

Il est également professeur au LIS Center, et l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Global Inequality - A New Approach for the Age of Globalization et The Haves and the Have-Nots : A Brief and Idiosyncratic History of Global Inequality.