REVENU, IDEOLOGIE, EXTINCTION

Ces trois grandes familles d’idées qui structurent le débat mondial sur l’IA

L’intelligence artificielle suscite une avalanche de travaux et de prises de position, où se mêlent souvent enjeux économiques, transformations politiques et interrogations sur l’avenir de l’humanité. Pour clarifier ce débat foisonnant, Branko Milanovic propose de distinguer trois grandes familles d’idées : les analyses économiques et sociologiques des effets de l’IA sur le travail, les revenus et les inégalités ; les réflexions sur l’idéologie et le pouvoir des fondateurs de l’industrie ; et, enfin, les questionnements philosophiques sur l’autonomie des machines et le devenir de l’espèce humaine.