Ces soutiens aux islamistes qu’accueille le Parlement européen en son sein

L’association FEMYSO, qui perçoit des fonds européens, entretiendrait des liens avec la mouvance des Frères musulmans.

Atlantico : Iratxe Garcia Perez, présidente de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen, se félicite de soutenir la FEMYSO.

Florence Bergeaud-Blackler : En effet Iratxe Garcia Perez, présidente du groupe auquel appartient le Parti Socialiste français, a chaleureusement félicité la FEMYSO lors de la journée d’action contre l’islamophobie du 21 septembre. Depuis 2014 l'islamophobie est reconnue par le Conseil d’ l’Europe comme une forme spécifique de discrimination, c’est pourquoi l’UE a reçu cet événement au Parlement à Strasbourg. La FEMYSO travaille avec le Conseil de l’Europe, à Strasbourg également, depuis plus de 20 ans.

Le Conseil se félicite régulièrement de ce partenariat avec la FEMYSO même encore aujourd’hui après cette campagne incroyable, financée par l’UE, sur la « liberté dans le hijab » qui a fait scandale, surtout en France. La Commission Europeenne n’est pas en reste puisque la commissaire à l’égalité n’a pas hésité à se faire photographier avec la responsable de la FEMYSO. La France a eu beau protester par la voix de Marlène Schiappa, cela n'a pas produit d'effet significatif.

Que savons-nous des liens de cette association avec les Frères musulmans ?

La FEMYSO est la section jeunesse des Frères musulmans en Europe. C’est une organisation qui fédère plusieurs associations jeunes de l’UE + l’Albanie et l’Ukraine, et également des organisations d’enseignement et de formation frériste comme l’IESH en France, ou The Islamic Society of Britain. Elle a été créée en septembre 1996 par l’organisation européenne de Frères musulmans FOIE (devenue Council of European Muslims) pour accompagner le travail des associations d’étudiants et jeunes musulmans à travers l'Europe afin de former l’élite musulmane européenne de demain. L’organisation compte plus d’une trentaine d’associations membres réparties dans une vingtaine de pays. Cete génération de Frères (et sœurs) européens (j’appelle ainsi les musulmans nés en Europe qui ont été formés par la confrérie des Frères musulmans dans les années 1980-1990) veulent construire l’Euro-Islam, c’est-à-dire dans un premier temps, une Europe charia-compatible.

En quoi cet événement illustre-t-il une dérive plus large, au sein des institutions européennes, de complaisance à l’égard de ces mouvances ? Quels exemples avons-nous ?

C’est un engrenage qui fait suite à un joli coup de poker menteur des organisations fréristes européennes notamment britanniques, qui ont réussi à imposer une journée d’action contre l’islamophobie chaque 21 septembre. Cet acte politique a déclenché tout un processus de reconnaissance et de financement des associations qui luttent pour cette cause par les institutions européennes et qui bénéficient de moyens de communication importants pour préparer leur journée. Cela va plus loin que les centaines de milliers d‘euros qui sont distribués aux associations comme la FEMYSO et ses membres chaque année. L’argent n’est pas le plus important. Il faut bien comprendre que les Frères européens forment un mouvement politico-religieux qui a des ambitions sur long terme. Ce qu’ils veulent, c’est entrer dans les institutions européennes, en apprendre le plus possible de leur fonctionnement pour y placer les leurs, ce qui a déjà commencé. La Conseil de l’Europe et l’UE sont complètement aveugles à cela parce qu’ils ne comprennent pas la nature de ce mouvement, ses ambitions, son agenda. Il faut dire que l’Union Européenne dépense des sommes d’argent considérables pour étudier et combattre l’islamophobie, au point qu’il n’y a plus un euro pour étudier l’islam et les Frères musulmans en Europe... Nous sommes une poignées, et encore, menacés.

Dernièrement en mars 2022 le Conseil de l’Europe a accueilli et financé à Strasbourg un événement de trois jours organisé par la FEMYSO. De quoi a-t-il été question ? de la santé mentale chez les musulmans (imaginons un instant ce que signifierait la santé mentale chez les chrétiens ?) ; les participants ont été invités à réfléchir à des actions spécifiques indispensables à la création d'espaces musulmans sûrs, ils ont reçu une boîte à outils de communication numérique dans laquelle ils peuvent trouver des activités pratiques pour améliorer la communication entre musulmans dans leur vie personnelle et professionnelle. Des militants fréristes diplomés en psychologie sont venus leur expliquer que l’islamophobie pouvait atteindre la santé mentale, qu’il fallait décoloniser cette santé mentale etc. Nous ne sommes pas très loin finalement de la justification des attentats jihadistes souvent attribués à des fous...

Quelle est l’ampleur du phénomène ?

En Europe, dans tous les pays où ces idées et ces financements, ruissellent de l’UE des millions d’euros sont dépensés pour former à cette croyance dangereuse et délétère qu’est l’islamophobie structurelle, et d’autres millions d’euros à chercher des solutions à un problème mal défini dont il faut toujours chercher les preuves et donc dépenser de l’argent ,dans une boucle sans fin.

Qui sont actuellement les relais de la mouvance frériste, ou de l’islamisme, aux sein des institutions européennes ?

La FEMYSO et l’ENAR sont les principaux relais, l’EFOMW (section femme) aussi, mais il y en d’autres installés à Bruxelles notamment qui font du lobbying dans le quartier européen. Le Council of European Muslim, qui est le canal historique composé de Frères assermentés, le haut de la pyramide si vous voulez, agit indirectement par le biais des jeunes et des femmes, mieux acceptés par les instutions européennes. Il y a un partage des tâches. Les Frères musulmans et ceux qu'ils ont formé reçoivent de l’argent de l’UE, de la Turquie, du Qatar, de tous les partenaires du privé qui ne comprennent rien ou ne veulent rien voir, et de leurs propres entreprises dans le secteur bancaire, de l’immobilier, de la mode, de la consommation halal, car ce sont d’excellents businessmen.

Certains partis ou groupes sont-ils plus impliqués avec ces mouvements ou est-ce un phénomène global ?

Au niveau de l’UE la gauche est plus impliquée car le frérisme la flatte et la sert (au moins provisoirement car une fois au pouvoir les Frères musulmans la combattent), il relaie auprès des populations musulmanes ses discours tactiques de diabolisation de la droite qu’elle utilise chaque fois qu’elle est en difficulté. Ensuite qualitativement cela dépend des pays. En Belgique les Ecolo et le PS à Bruxelles sont totalement dépendant du vote musulman, ces deux partis sont noyautés et il n’y a pas de véritable barrière laïque puisque le mouvement laïque historique se confond là-bas avec l’athéisme et la libre pensée. Cela fait de Bruxelles, outre la capitale européenne, la capitale la plus islamistophile de l’UE où un prédicateur poursuivi peut venir se replier, par exemple. En Allemagne les verts sont très méfiants vis-à-vis des islamistes. En France, le parti de Mélenchon et plus largement la NUPES sont devenus le principal « parti coucou » des islamistes, je fais référence au coucou qui fait couver ses œufs dans le nid d’une autre espèce d’oiseau.

C'est un phénomène endémique qui atteint une Europe libérale qui semble sourde et aveugle aux inquiétudes des nations.

