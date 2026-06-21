THE WORLD IN MAPS
21 juin 2026
Ces pays où il y a moins d'habitants... que de vaches
Dans certains pays, les vaches sont plus nombreuses que les habitants. Une réalité surprenante qui en dit long sur le poids de l’élevage pour l'économie et les cultures de ces nations.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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