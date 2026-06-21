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Ces pays où il y a moins d'habitants... que de vaches.
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THE WORLD IN MAPS

21 juin 2026

Ces pays où il y a moins d'habitants... que de vaches

Dans certains pays, les vaches sont plus nombreuses que les habitants. Une réalité surprenante qui en dit long sur le poids de l’élevage pour l'économie et les cultures de ces nations.

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vaches , habitants , humains , élevage , Agriculture , carte , monde , the world in maps , Argentine , Brésil , Uruguay , Nouvelle-Zélande , Amérique du Sud

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