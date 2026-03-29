BISQUE BISQUE PURGE

29 mars 2026

Ces guerres intestines qui se nouent déjà dans la France décolonio-islamo-trotskiste

Les percées de La France insoumise lors des municipales, notamment dans des bastions historiques de la gauche, ravivent des rivalités idéologiques, des tensions stratégiques et des luttes d’influence. Entre recomposition politique, conflits internes et bataille pour le leadership, la gauche française apparaît plus fragmentée que jamais à l’approche de 2027.