BISQUE BISQUE PURGE
29 mars 2026
Ces guerres intestines qui se nouent déjà dans la France décolonio-islamo-trotskiste
Les percées de La France insoumise lors des municipales, notamment dans des bastions historiques de la gauche, ravivent des rivalités idéologiques, des tensions stratégiques et des luttes d’influence. Entre recomposition politique, conflits internes et bataille pour le leadership, la gauche française apparaît plus fragmentée que jamais à l’approche de 2027.
10 min de lecture
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Julien Dray est ancien député PS de l'Essonne et ancien conseiller régional d'Île-de-France. Il est l'auteur de L'épreuve (Cherche Midi, 2009), livre dans lequel il revient sur l'affaire judiciaire à laquelle il a été mêlé, et de La faute politique de Jean-Luc Mélenchon, (Cherche Midi, 2014).
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
Julien Dray est ancien député PS de l'Essonne et ancien conseiller régional d'Île-de-France. Il est l'auteur de L'épreuve (Cherche Midi, 2009), livre dans lequel il revient sur l'affaire judiciaire à laquelle il a été mêlé, et de La faute politique de Jean-Luc Mélenchon, (Cherche Midi, 2014).