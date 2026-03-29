POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, participe à la cérémonie de passation de pouvoir avant la première séance du nouveau conseil municipal à Saint-Denis, le 21 mars 2026.
See image caption
See copyright

BISQUE BISQUE PURGE

29 mars 2026

Ces guerres intestines qui se nouent déjà dans la France décolonio-islamo-trotskiste

Les percées de La France insoumise lors des municipales, notamment dans des bastions historiques de la gauche, ravivent des rivalités idéologiques, des tensions stratégiques et des luttes d’influence. Entre recomposition politique, conflits internes et bataille pour le leadership, la gauche française apparaît plus fragmentée que jamais à l’approche de 2027.

Photo of Christophe Bouillaud
Photo of Julien Dray
Christophe Bouillaud Go to Christophe Bouillaud page et Julien Dray Go to Julien Dray page

10 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Parti Socialiste , la France insoumise , LFI , élections municipales , municipales 2026 , Vote , démocratie , gauche , extrême gauche , Bally Bagayoko , révolution permanente , trotskisme , Ultra Gauche , Saint-Denis , Jean-Luc Mélenchon , Julien Dray , purges

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe Bouillaud image
Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

Julien Dray image
Julien Dray

Julien Dray est ancien député PS de l'Essonne et ancien conseiller régional d'Île-de-France. Il est l'auteur de L'épreuve (Cherche Midi, 2009), livre dans lequel il revient sur l'affaire judiciaire à laquelle il a été mêlé, et de La faute politique de Jean-Luc Mélenchon, (Cherche Midi, 2014).

Populaires

1Crise en vue : sur le marché de l’emploi, la machine à recruter est déjà en train de se gripper
2Bally Bagayoko vs Etat : et si la vérité sur le rôle des agents municipaux était plus complexe que ne le suggèrent les reproches faits au maire de Saint-Denis ?
3Les mille et une raisons de s’inquiéter de la trajectoire budgétaire française malgré les chiffres moins pires que prévu du déficit 2025
4Ces guerres intestines qui se nouent déjà dans la France décolonio-islamo-trotskiste
5Iris Mittenaere & Antoine Dupont jouent l’amour à la plage, Albert & Charlène de Monaco les aliens à la rose; Nicole Kidman chauffe Simon Baker, Taylor Swift reniaise Travis, Madonna se revirginise; les Beckham plouc-parc d’attractionnisent leur chaumière
6"De l’assimilation à la nouvelle France de Mélenchon, les banlieues sont devenues le laboratoire du séparatisme"
7La richesse de l’Occident se serait construite sur l’exploitation des ressources des pays du Sud ? Voilà les éléments qui prouvent que c’est largement faux