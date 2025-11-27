ETOILES SOMBRES REVELEES

Ces étoiles sombres qui pourraient éclairer notre connaissance de l'univers primitif

Trois objets mystérieux détectés par le télescope James Webb pourraient être des « étoiles sombres », ces colosses lumineux alimentés non par la fusion nucléaire mais par la matière noire. Une hypothèse fascinante qui pourrait bouleverser nos modèles de formation stellaire.