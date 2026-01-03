MAGIE DES MATHS

3 janvier 2026

Ces énigmes mathématiques qui peuvent vous amuser quand il fait trop froid pour mettre le nez dehors

« Les mathématiques sont une science qui exige une grande part d’imagination », rappelait la mathématicienne russe du XIXᵉ siècle Sofya Kovalevskaya. Loin des seuls calculs, elles mêlent logique, créativité et plaisir de la réflexion, et peuvent devenir un jeu collectif aux vertus cognitives bien réelles.