CINEMA ET POLITIQUE AMERICAINE

21 janvier 2026

Ces deux cartons du box office américain qui mettent en lumière l’échec de l’activisme de la gauche radicale

La victoire de Donald Trump en 2024 a ravivé une crise existentielle au sein de la gauche américaine. À travers One Battle After Another et The Mastermind, le cinéma interroge les impasses stratégiques, morales et générationnelles de l’activisme de gauche, entre héritage des années 1960 et désillusion contemporaine.