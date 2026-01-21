©
Donald Trump. (Image d'illustration)
CINEMA ET POLITIQUE AMERICAINE
21 janvier 2026
Ces deux cartons du box office américain qui mettent en lumière l’échec de l’activisme de la gauche radicale
La victoire de Donald Trump en 2024 a ravivé une crise existentielle au sein de la gauche américaine. À travers One Battle After Another et The Mastermind, le cinéma interroge les impasses stratégiques, morales et générationnelles de l’activisme de gauche, entre héritage des années 1960 et désillusion contemporaine.
5 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESDonald Trump , autoritarisme , cinéma , films
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Chargé d’enseignement associé en études médiatiques et culturelles, Université de Nottingham
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Chargé d’enseignement associé en études médiatiques et culturelles, Université de Nottingham