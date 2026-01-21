POLITIQUE
Donald Trump. (Image d'illustration)

©

Donald Trump. (Image d'illustration)

CINEMA ET POLITIQUE AMERICAINE

21 janvier 2026

Ces deux cartons du box office américain qui mettent en lumière l’échec de l’activisme de la gauche radicale

La victoire de Donald Trump en 2024 a ravivé une crise existentielle au sein de la gauche américaine. À travers One Battle After Another et The Mastermind, le cinéma interroge les impasses stratégiques, morales et générationnelles de l’activisme de gauche, entre héritage des années 1960 et désillusion contemporaine.

Gregory Frame
Gregory Frame

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Donald Trump , autoritarisme , cinéma , films

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Gregory Frame image
Gregory Frame

Chargé d’enseignement associé en études médiatiques et culturelles, Université de Nottingham

