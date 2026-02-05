POLITIQUE
Certains chiens sont capables d’apprendre de nouveaux mots rien qu’en observant et en écoutant des interactions humaines qui ne leur sont pas adressées.
SACRES CHIENS !

5 février 2026

Ces chiens doués qui apprennent le langage humain aussi vite que les bébés

Une récente étude publiée dans le journal Science suggère que certains chiens seraient capables d'apprendre des mots humains en écoutant leurs maîtres à leur insu.

Jessica Serra Go to Jessica Serra page

A PROPOS DES AUTEURS
Jessica Serra
Jessica Serra

Titulaire d’un doctorat en éthologie, Jessica Serra est spécialiste de l’étude du comportement des mammifères. Elle s’est spécialisée dans l’étude de la cognition animale et a travaillé en tant que chercheuse pendant plus de 15 ans. Elle est l’auteure de plusieurs essais scientifiques dont « Dans la tête d’un chat », « La bête en nous » ainsi que d’autres ouvrages de vulgarisation scientifique. Elle dirige la collection d’essais scientifiques « Mondes Animaux » qui regroupe des chercheurs en éthologie et propose à travers des livres accessibles au grand public de nous projeter dans les univers sensoriels et cognitifs des non-humains en évitant l’écueil de l’anthropomorphisme : « Et si, au lieu de regarder les animaux avec nos yeux, nous les regardions avec les leurs ? ».” Retrouvez son site internet : www.jessica-serra.com

