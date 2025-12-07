Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)
© Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
BASCULEMENT TECHNOLOGIQUE
7 décembre 2025
Ces bonds de géants faits par la Chine en matière de modèles IA open source
L’open source chinois dépasse désormais l’américain en nombre de téléchargements, porté par des modèles ultra-performants comme Kimi K2 Thinking, capables de rivaliser — voire de surpasser — GPT-5. Un basculement technologique majeur, qui redistribue les équilibres économiques, politiques et stratégiques de l’IA mondiale.
5 min de lecture
THEMATIQUESTech & IA
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
