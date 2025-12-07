POLITIQUE
Intelligence Artificielle. (Image d'illustration)

Blurred backgroundIntelligence Artificielle. (Image d'illustration)

© Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

BASCULEMENT TECHNOLOGIQUE

7 décembre 2025

Ces bonds de géants faits par la Chine en matière de modèles IA open source

L’open source chinois dépasse désormais l’américain en nombre de téléchargements, porté par des modèles ultra-performants comme Kimi K2 Thinking, capables de rivaliser — voire de surpasser — GPT-5. Un basculement technologique majeur, qui redistribue les équilibres économiques, politiques et stratégiques de l’IA mondiale.

Photo of Thierry Berthier
Thierry Berthier

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , Chine , États-Unis , nouvelles technologies

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Thierry Berthier image
Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

