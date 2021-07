Ces 3 cas dans lesquels l’assouplissement du port du masque n’est pas du tout une bonne idée

Un masque de protection et un téléphone portable connecté à l'application de traçage TousAntiCovid.

Antoine Flahault : L’assouplissement du port du masque en France crée beaucoup d’inquiétudes, en pleine remontée de l’incidence sous l’effet du variant Delta. Évoquons trois situations lors desquelles cette mesure ne devrait pas être mise en œuvre.

S’il est cohérent, alors qu’en France où les autorités misent beaucoup sur le pass sanitaire, qu’elles donnent des gages de confiance à ceux qui l’utilisent, la réduction du risque de transmission ne représente pas une garantie suffisante pour tomber le masque dans 3 cas…

Le masque devrait être encore gardé en présence d’enfants de moins de 12 ans dans des lieux clos et mal ventilés (non équipés de capteurs de CO2 ou au-delà de 1200 ppm). Ces enfants ne sont pas vaccinés et donc à haut risque d’être contaminés par des porteurs du virus.

Le masque devrait être gardé à chaque fois que des personnes vulnérables ou âgées de plus de 80 ans se trouvent dans des lieux clos et mal ventilés. L’immunité vaccinale est moins efficace avec l’âge et dans certaines pathologies, et le masque représente une réduction du risque.

De plus, lever l’obligation du port du masque en pleine vague Delta serait une lourde erreur à chaque fois que les contrôles du pass sanitaire ne sont pas réalisés de manière rigoureuse, et en l’absence de sanctions fortes en cas de violation de tous types.