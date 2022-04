Censure non avouée ou pas : les réseaux sociaux jouent-ils avec la libre expression à la veille des élections ?

Les réseaux sociaux jouent-ils avec la libre expression, notamment en raison des biais de leurs algorithmes ?

Anthony Poncier est Docteur en Histoire, membre du collectif Réenchanter Internet et expert en transformation digitale et en stratégies collaboratives. En cette qualité, il accompagne les entreprises dans la conception de leurs stratégies médias sociaux, ainsi que dans la création de leurs réseaux internes.

Atlantico : Nous sommes en veille d’élection. Les réseaux sociaux jouent-ils avec la libre expression, notamment en raison des biais de leurs algorithmes ?

Anthony Poncier : Si on parle spécifiquement de l’élection qui arrive, deux partis ont été très efficaces sur les réseaux. D’un côté la France Insoumise, de l’autre la sphère autour d’Éric Zemmour. Leurs messages vont être très visibles car poussés par une armée de militants et de bots. Plus vous avez un compte suivi, plus vous êtes likés et retweetés, plus vous êtes visibles. Et ce qui est clivant est plus repris que le reste.

Dans le contexte des élections aux Etats-Unis, les conservateurs américains disaient que Facebook et Twitter les censuraient politiquement de manière déguisée. Quelle est la matérialité des choses ?

Anthony Poncier : Tout dépend de la lecture des choses. Les élus conservateurs américains ont pour certains, un rapport poreux avec les complotistes, et répandent des fakes news. Cela a notamment été le cas concernant le Covid-19. Enormément de contenus ont été retirés en lien avec la pandémie, avec l’attaque du Capitole, soit pour des incitations à la violence ou des informations fausses. Mais pour certains élus, ce n’est pas à la plateforme de dire ce qui est vrai ou non. Les démocrates se plaignent autant des plateformes que les conservateurs d’ailleurs, puisqu’ils considèrent que des contenus provoquants, qui font du clic, qui sont mis en avant, ne sont pas assez censurés. C’est pour cela que Donald Trump a décidé de lancer son propre réseau social.

La modération est faite par des algorithmes, mais ces derniers sont codés par des humains. Quelle est la part d’agenda politique dans la modération ?

Anthony Poncier : Ce n’est en tout cas pas comme ça qu’ils sont pensés. Mais les algorithmes sont de plus en poussés et deviennent une forme de boite noire même pour ceux qui travaillent directement sur eux. Ensuite, il y a aussi un débat en interne entre deux politiques : est-on là pour faire du clic ou pour modérer les contenus ? En fonction de la réponse, on ne donne pas la même direction aux algorithmes.

On observe beaucoup la pratique du shadowban ? En quoi cela consiste et qui cela concerne-t-il ?

Anthony Poncier : Le principe est de bloquer une partie de la production des utilisateurs, sans qu’ils ne s’en rendent compte. Sur Facebook, un utilisateur peut poster un commentaire mais les autres ne verront pas si un modérateur l’a identifié comme commentateur problématique. De son côté, il n’aura pas forcément d’indice qu’il a été shadowban. La pratique est utilisée par les Community managers mais peut aussi l’être par des modérateurs globaux. Si, du jour au lendemain, on voit son nombre d’interactions diminuer, le shadowban peut être une explication. Sinon, cela peut être la marque d’un changement dans l’algorithme, par exemple pour privilégier des contenus payants.

Faut-il s’inquiéter de la manière dont les réseaux sociaux jouent avec la libre expression à la veille des élections ?

Anthony Poncier : Ce qui est sûr c’est qu’il faut en tenir compte. C’est un phénomène qui existe, les réseaux sociaux sont là, il y a peu de chance qu’ils disparaissent du jour au lendemain. C’est un lieu d’expression qui participe, en bien ou en mal, à la vie publique.

Régulièrement, des utilisateurs affirment s’être fait bloquer sans raisons apparentes, qu’est ce qui peut mener à cela ? Les réclamations sont-elles faciles à faire ?

Anthony Poncier : Il arrive, notamment en période électorale, que des comptes soit bloqués par des actions militantes. Dans ces cas-là, des réclamations peuvent se faire et si le blocage n’est pas justifié, le compte peut être débloqué quelques temps après. Cela marche mieux que les demandes de faire retirer des publications.

Qu’est ce qui préside à la certification des comptes ? les règles sont elles les mêmes pour tout le monde ?

Anthony Poncier : Non, les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Si vous connaissez des gens chez Twitter, cela va bien plus vite. Les règles ne sont pas très claires, Twitter ne sait jamais vraiment justifier pourquoi cela ne marche pas. Il y a une partie due à la notoriété, au nombre de followers. Certains obtiennent leur certification au bout de plusieurs essais sans rien changer à leur demande.

Quelle est la part de censure sur les réseaux sociaux ?

Anthony Poncier : Il y a une part qui n’est pas de la censure mais le respect de règles d’utilisation que l’on peut juger inadaptées. Mais il y a aussi de la censure, comme à l’époque où tout le monde s’amusait à mettre le tableau L’origine du monde, de Courbet parce qu’il était censuré par les algorithmes car identifiés comme du contenu sexuel. Il y a des choix faits par les plateformes qui font qu’il est parfois plus toléré d’appeler au meurtre que de monter un sein, au niveau algorithmique. C’est notamment dû au puritanisme américain. Je n’ai pas l’impression qu’il y ait une censure particulière du politique sur les réseaux sociaux.

Lorsque les réseaux sociaux disent qu’ils vont tolérer les incitations à la violence contre les Russes dans le cadre de la guerre en Ukraine n’est-ce pas un deux poids, deux mesures ?

Anthony Poncier : Cela pose question car cela veut dire que dans certains cas particuliers, quand cela les arrange, les plateformes peuvent aller contre leur propre règlement. Cela pose la question d’où est la limite ? Cela crée un précédent sur le règlement parce qu’ensuite quid des Ouighours ? Du Yémen ? Les plateformes ont une vision occidentale du monde.

