UNE TOILE DANS L'ŒIL
8 août 2026
Ce que “Spider-Man : Brand New Day” peut nous apprendre sur la perte et le deuil
Derrière les combats et les super-pouvoirs, Spider-Man: Brand New Day raconte aussi une expérience profondément humaine : le deuil. À travers Peter Parker et Jean Grey, le film montre que la perte ne se « surmonte » pas forcément, mais qu’on peut apprendre à vivre et à grandir avec elle.
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MOTS-CLESSpiderman , résilience , Marvel , psychologie , film
THEMATIQUESSociété
A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en psychologie à l’université Sheffield Hallam.
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A PROPOS DES AUTEURS
Maître de conférences en psychologie à l’université Sheffield Hallam.