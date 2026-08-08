UNE TOILE DANS L'ŒIL

Ce que “Spider-Man : Brand New Day” peut nous apprendre sur la perte et le deuil

Derrière les combats et les super-pouvoirs, Spider-Man: Brand New Day raconte aussi une expérience profondément humaine : le deuil. À travers Peter Parker et Jean Grey, le film montre que la perte ne se « surmonte » pas forcément, mais qu’on peut apprendre à vivre et à grandir avec elle.