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Un homme vêtu du costume de Spider-Man escalade le Dubai Frame lors d’un événement promotionnel pour le film Spider-Man: Brand New Day, à Dubaï, le 1er août 2026. (Image d'illustration)
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UNE TOILE DANS L'ŒIL

8 août 2026

Ce que “Spider-Man : Brand New Day” peut nous apprendre sur la perte et le deuil

Derrière les combats et les super-pouvoirs, Spider-Man: Brand New Day raconte aussi une expérience profondément humaine : le deuil. À travers Peter Parker et Jean Grey, le film montre que la perte ne se « surmonte » pas forcément, mais qu’on peut apprendre à vivre et à grandir avec elle.

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MOTS-CLES

Spiderman , résilience , Marvel , psychologie , film

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Ben Partridge

Maître de conférences en psychologie à l’université Sheffield Hallam.

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