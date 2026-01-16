MODES ENFANTINES

Ce que révèle du monde caché des enfants le phénomène du 6-7

Derrière ce qui a pu apparaître comme une lubie absurde et envahissante pour les adultes, le mème « 6-7 » s’inscrit en réalité dans une longue histoire des cultures enfantines. Phénomène mondial né et diffusé par les enfants eux-mêmes, il révèle leur créativité, leurs sociabilités et leur quête d’autonomie face au monde adulte.