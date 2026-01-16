POLITIQUE
Des élèves assistent aux cours à l'école primaire publique Vigée-Lebrun le premier jour de classe de l'année scolaire 2025-2026 après les vacances d'été à Paris, le 1er septembre 2025.

MODES ENFANTINES

16 janvier 2026

Ce que révèle du monde caché des enfants le phénomène du 6-7

Derrière ce qui a pu apparaître comme une lubie absurde et envahissante pour les adultes, le mème « 6-7 » s’inscrit en réalité dans une longue histoire des cultures enfantines. Phénomène mondial né et diffusé par les enfants eux-mêmes, il révèle leur créativité, leurs sociabilités et leur quête d’autonomie face au monde adulte.

Rebekah Willet Go to Rebekah Willet page , Amanda Levido Go to Amanda Levido page et Hyeon-Seon Jeong Go to Hyeon-Seon Jeong page

A PROPOS DES AUTEURS
Rebekah Willet image
Rebekah Willet
Professeure

Rebekah Willett est professeure à l'université de Wisconsin-Madison

Amanda Levido image
Amanda Levido
Maître de conférences

Amanda est maître de conférences à la faculté d'éducation de l'université Southern Cross et chercheuse associée au Centre d'excellence du Conseil australien de la recherche pour l'enfant numérique.

Hyeon-Seon Jeong image
Hyeon-Seon Jeong
Professeure

Hyeon-Seon Jeong est professeure au Département d'éducation coréenne et responsable des programmes de maîtrise et de doctorat en éducation aux médias numériques à l'Université nationale d'éducation de Gyeongin, en Corée du Sud.