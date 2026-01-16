©
Des élèves assistent aux cours à l'école primaire publique Vigée-Lebrun le premier jour de classe de l'année scolaire 2025-2026 après les vacances d'été à Paris, le 1er septembre 2025.
MODES ENFANTINES
16 janvier 2026
Ce que révèle du monde caché des enfants le phénomène du 6-7
Derrière ce qui a pu apparaître comme une lubie absurde et envahissante pour les adultes, le mème « 6-7 » s’inscrit en réalité dans une longue histoire des cultures enfantines. Phénomène mondial né et diffusé par les enfants eux-mêmes, il révèle leur créativité, leurs sociabilités et leur quête d’autonomie face au monde adulte.
4 min de lecture
MOTS-CLES67 , Six-seven , mode , enfance , language , jardin secret
THEMATIQUESSociété
Rebekah Willett est professeure à l'université de Wisconsin-Madison
Amanda est maître de conférences à la faculté d'éducation de l'université Southern Cross et chercheuse associée au Centre d'excellence du Conseil australien de la recherche pour l'enfant numérique.
Hyeon-Seon Jeong est professeure au Département d'éducation coréenne et responsable des programmes de maîtrise et de doctorat en éducation aux médias numériques à l'Université nationale d'éducation de Gyeongin, en Corée du Sud.
