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Des clients achètent du bœuf dans un supermarché le 6 avril 2026 à Los Angeles, en Californie.
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AIDE DE L'IA

26 avril 2026

Ce que nous perdons lorsque l'intelligence artificielle fait les courses à notre place

À mesure que les assistants d’intelligence artificielle prennent en charge nos achats, ils promettent efficacité et personnalisation - mais au risque d’éroder notre autonomie, notre plaisir et même le sens social du shopping. Derrière la commodité, une question s’impose : que perd-on lorsque décider n’est plus vraiment choisir ?

Photo of Mark Bartholomew
Photo of Samuel Becher
Mark Bartholomew Go to Mark Bartholomew page et Samuel Becher Go to Samuel Becher page

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MOTS-CLES

économie , achats , carte de crédit , supermarchés , grands magasins , choix , décision , atouts , risques , dangers , libre arbitre , IA , Intelligence Artificielle

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Mark Bartholomew

Mark Bartholomew est professeur de droit à l'Université de Buffalo.

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Samuel Becher

Samuel Becher est professeur de droit, Te Herenga Waka à l'Université Victoria de Wellington.

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