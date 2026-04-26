AIDE DE L'IA

26 avril 2026

Ce que nous perdons lorsque l'intelligence artificielle fait les courses à notre place

À mesure que les assistants d’intelligence artificielle prennent en charge nos achats, ils promettent efficacité et personnalisation - mais au risque d’éroder notre autonomie, notre plaisir et même le sens social du shopping. Derrière la commodité, une question s’impose : que perd-on lorsque décider n’est plus vraiment choisir ?