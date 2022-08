Ce que leurs excédents commerciaux cachent de l’état réel des économies russe et chinoise

Analyser l'efficacité d'un régime, notamment autoritaire, à travers son excédent économique commercial est-il une erreur ?

Michael Pettis est économiste et stratégiste financier. Il est professeur de finance à la Guanghua School of Management de l'Université de Pekin. Associé sénior du Carnegie Endowment for International Peace, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont " The Great Rebalancing: Trade, Conflict, and the Perilous Road Ahead for the World Economy ".

Atlantico : Dans une chronique du New York Times, Paul Krugman soutient que les excédents commerciaux croissants de la Chine ne sont pas la preuve d'une bonne santé économique mais l'indication d'une demande intérieure très faible. Un avis que vous partagez. Comment expliquer ce phénomène ?

Michael Pettis : Dans une économie saine et un système commercial qui fonctionne bien, les revenus qu'un pays tire des exportations seraient recyclés en importations plus élevées en provenance d'autres pays, de sorte qu'une augmentation des échanges entraînerait une augmentation de la demande pour tous les pays concernés. La récompense pour les pays qui sont particulièrement efficaces dans la fabrication, dans ce cas, serait de plus grandes quantités d'importations pour la même quantité de travail.

Toutefois, lorsque les pays enregistrent des excédents importants et persistants, c'est parce que leurs travailleurs conservent une part relativement faible de ce qu'ils produisent sous forme de salaires, traitements et transferts. Ce n'est pas une simple coïncidence si dans les pays avec des excédents importants et persistants - qu'il s'agisse de pays à hauts salaires comme l'Allemagne et le Japon ou de pays à bas salaires comme la Chine et le Vietnam - la part que les ménages ordinaires reçoivent de la production totale (c'est-à-dire le PIB) est beaucoup plus faible que chez leurs partenaires commerciaux.

La montée en flèche des exportations est souvent une bonne chose et signifie généralement qu'il existe une forte demande du reste du monde pour les produits qu'un pays produit, mais des excédents commerciaux importants et croissants signifient seulement que ses travailleurs et les classes moyennes sont moins bien payés par rapport à leurs revenus. productivité que les travailleurs et les classes moyennes dans d'autres pays. Cela signifie que la demande ne peut pas croître assez vite pour stimuler la croissance économique, et ces pays doivent donc compter sur la capacité des pays étrangers à absorber leur production. Leurs excédents commerciaux leur permettent d'externaliser leurs problèmes intérieurs de faible demande intérieure.

En quoi cette faiblesse est-elle problématique pour la Chine ?

C'est surtout un problème en Chine. Dans la plupart des grandes économies du monde, les ménages conservent généralement entre 65 % et 80 % du PIB total, le reste allant aux entreprises (sous forme de bénéfices) et au gouvernement. En Chine, cependant, les ménages conservent environ 55 % du PIB, probablement le niveau le plus bas jamais enregistré pour une grande économie. En conséquence, les ménages chinois ne peuvent pas consommer une part très importante de ce qu'ils produisent et doivent dégager d'importants excédents commerciaux pour équilibrer l'écart.

Pékin sait qu'il s'agit d'un énorme problème et a promis de le résoudre depuis au moins 2007. Mais résoudre le problème nécessite un important transfert de revenus des entreprises et du gouvernement vers les ménages, ce qui est politiquement très difficile à gérer. 15 ans c'est un minimum. Le Japon tente de le faire depuis le début des années 1990, sans plus de succès.

Si vous lisez la presse chinoise, vous verrez que chaque semaine depuis quelques années, les décideurs économiques de Pékin appellent à nouveau l'urgence avec laquelle ils doivent augmenter la demande intérieure, mais dans un passé récent, alors que la production a augmenté lentement, la demande a augmenté beaucoup plus lentement ou même s'est contracté. L'une des conséquences est que les entreprises privées chinoises sont devenues très réticentes à investir dans l'augmentation de la production. Le résultat est que la Chine est devenue de plus en plus dépendante des dépenses publiques et d'un excédent commercial croissant pour empêcher la croissance de chuter. C'est pourquoi Paul Krugman a fait valoir la semaine dernière, et je le fais depuis plusieurs années, que la flambée des excédents commerciaux chinois devrait être considérée comme un signe de faiblesse, et non comme un signe de force.

L'excédent commercial de la Russie est-il aussi un symptôme des mêmes faiblesses internes ?

Je ne suis pas un expert de l'économie russe, mais je crois comprendre que pendant de nombreuses années, les bénéfices de la croissance russe sont allés de manière disproportionnée au gouvernement et aux très riches, plutôt qu'aux gens ordinaires, et donc la Russie produit bien plus que la majeure partie de sa population peut se permettre de consommer. De plus, au cours des derniers mois, l'excédent commercial de la Russie a augmenté en partie à cause de la hausse des prix des matières premières et en partie parce que les importations russes se sont effondrées. L'effondrement des importations n'est clairement pas une bonne chose pour les gens ordinaires ou pour l'économie en général.

Est-ce à dire qu'analyser l'efficacité d'un régime, notamment autoritaire, à travers son excédent économique commercial est une erreur ? Sommes-nous en train de tomber dans une forme de propagande ?

Cela n'a rien à voir avec le fait qu'un régime soit autoritaire ou démocratique. Cela a à voir avec la façon dont les revenus sont distribués en interne et s'il existe un mécanisme politique robuste qui permet une distribution moins déformée des revenus. Après tout, les ménages de pays comme l'Allemagne, le Japon, les Pays-Bas et la Corée du Sud, qui sont tous des démocraties riches, conservent des parts beaucoup plus faibles de leur production totale (sous forme de salaires, traitements et transferts) que les ménages de leurs partenaires commerciaux. Parce que cela les laisse avec une demande intérieure faible, ils doivent également gérer des excédents persistants pour empêcher leur économie de ralentir.

Quel serait le signe de la force réelle de la Chine et de la Russie, le bon indicateur pour la mesurer ?

Je ne peux pas vraiment dire grand-chose sur la Russie, mais les besoins de la Chine sont très clairs, et au cours des 2-3 dernières années, les décideurs économiques ont été assez ouverts pour le reconnaître. La Chine a besoin d'une croissance beaucoup plus rapide de la consommation intérieure, qui à son tour nécessite une croissance beaucoup plus rapide du revenu des ménages. Si la Chine pouvait passer la prochaine décennie ou les deux prochaines avec une consommation augmentant plus rapidement que le PIB (après trois décennies au cours desquelles le PIB a augmenté plus rapidement que la consommation), la croissance chinoise serait beaucoup plus saine et plus durable, et l'économie chinoise dépendrait moins des excédents commerciaux et, surtout, une augmentation des dépenses publiques soutenue par une augmentation de la dette pour maintenir la croissance.