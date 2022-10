Ce que le mur des cons nous disait vraiment des dérives de la gauche judiciaire et du Syndicat de la magistrature

Une vue du "mur des cons" du Syndicat de la magistrature.

Au mois d’avril 2013, le rédacteur en chef adjoint de France 3, Clément Weill-Raynal, se rend au siège du Syndicat pour interviewer sa présidente, Françoise Martres. Celle-ci lui montre un panneau sur lequel figurent des photos de différentes personnes sous le titre : « Mur des cons. » Une mention précise : « Avant d’ajouter un con, vérifiez qu’il n’y est pas déjà. » Le journaliste filme le panneau. Il ne présente pas les images à sa chaîne car il pense que sa hiérarchie ne voudra pas les diffuser. Clément Weill-Raynal choisit de communiquer les images à la rédaction du site Atlantico. Le 23 avril, le site publie la vidéo du mur des cons.

C’est une déflagration. Les Français découvrent que des magistrats syndiqués ont dans leur local syndical un panneau sur lequel ils épinglent les photos de ceux qu’ils considèrent comme leurs adversaires, grossièrement désignés sous l’appellation de cons. On y trouve, naturellement, les leaders de la droite et de l’extrême droite : Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, l’ancien Premier ministre Édouard Balladur, Brice Hortefeux, ancien ministre de l’Intérieur, les anciens gardes des Sceaux Michèle AlliotMarie et Dominique Perben, d’autres anciens ministres tels qu’Éric Woerth, Christian Estrosi, Christian Jacob, Patrick Devedjian, François Baroin, Éric Besson, Luc Chatel, Luc Ferry, David Douillet, Bernard Laporte, Bernard Kouchner mais aussi Patrick Balkany, Éric Ciotti, Christian Vanneste, Patrick Ollier, Pierre Lellouche, Éric Raoult, Bruno Beschizza, Jean Sarkozy, Valérie Debord, Christine Boutin, Nadine Morano, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, Robert Ménard, Gilbert Collard, Thierry Mariani, les patrons du Figaro et de TF1 Étienne Mougeotte et Patrick Le Lay, les journalistes Éric Zemmour, Béatrice Schoenberg, David Pujadas, Yves Thréard et Alexandre Adler, les écrivains Jacques Attali, Guy Sorman et Alain Soral. Il n’y a que peu d’hommes politiques de gauche : Manuel Valls, Jack Lang et Michel Charasse. Trois magistrats sont épinglés : Philippe Bilger, Philippe Courroye, ancien procureur de Nanterre qualifié de « fossoyeur du 92 », et Christophe Régnard, président de l’Union syndicale des magistrats, le syndicat majoritaire dans la magistrature. On trouve encore l’essayiste Alain Minc, le criminologue Alain Bauer, l’humoriste Dieudonné, Patrice Ribeiro, secrétaire général du syndicat de police Synergie-Officiers et Xavier Bébin, secrétaire de l’Institut pour la justice.

Le plus terrible est la présence de deux pères de victimes : le général Philippe Schmitt, dont la fille a été tuée dans le RER D et Jean-Pierre Escarfail dont la fille a été violée et assassinée par Guy Georges. Au-delà du haut-le-cœur que suscite la présence sur la liste infamante de ces deux pères cruellement éprouvés, il faut comprendre que leur épinglage est dû à leurs combats pour la répression des crimes sexuels. Jean-Pierre Escarfail a créé l’Association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels. Il milite notamment pour la prise en compte de la parole des victimes et de leurs familles lors des demandes de libérations conditionnelles, et pour la rétention de sûreté des délinquants sexuels. Le général Schmitt se plaint de ce que l’assassin de sa fille n’ait été préalablement condamné qu’à cinq ans de prison dont deux avec sursis pour un viol avec une agression au couteau dans les mêmes conditions : « Arrêté le 25 janvier 1995, condamné le 14 février 1996, il a été remis en liberté le 13 février 1997 », dit-il de l’assassin de sa fille. Participant à l’APCACS, il adhère à l’Institut pour la justice qui appelle une justice plus répressive. Les deux pères sont sur le mur des cons parce qu’ils militent pour une plus grande sévérité à l’égard des délinquants sexuels.

Le Syndicat explique : « Ce mur a été fait à une ancienne époque, sous l’ère Sarkozy, où les magistrats étaient attaqués de toutes parts. Ce sont des images prises à notre insu dans un lieu privé, notre local syndical qui n’est pas accessible au public. Aucun scandale démocratique en vue, comme certains le prétendent déjà, mais seulement de l’agitation politique autour d’images volées dans un lieu public. » La présidente, Françoise Martres, explique aussi que le mur est un défouloir et une blague de potaches.

Dans une tribune publiée par Le Monde le 7 mai, l’ancienne présidente du Syndicat, Evelyne SireMarin, et l’ancien secrétaire général de l’Union syndicale des magistrats, Nicolas Blot, expliquent « la raison d’un affichage » : « Ce mur des cons n’est-il pas la réaction affective, hystérique, magique, d’une partie de ce corps social en danger, celui des magistrats ? N’est-il pas une sorte de maraboutage de l’ennemi, un peu comme on enfonce des aiguilles dans la photo de son adversaire ? […] Une fois de plus, cette affaire va servir à défendre une conception abstraite et surannée de l’impartialité du juge, que sous-tend le Code de déontologie des magistrats publié en 2010 par le Conseil supérieur de la magistrature : le juge doit être transparent, sans sexe, sans opinion, et sans engagement. »

Les personnalités de droite s’enflamment et demandent des sanctions. À l’Assemblée nationale, Christiane Taubira, interpellée par Luc Chatel, prend une position très mesurée : elle regrette que des personnes soient mises ainsi en cause, mais rappelle la position du Syndicat sur « les attaques dont les magistrats ont fait l’objet sous l’ère Sarkozy ». Elle signale que le parquet et les personnes concernées peuvent engager des procédures pour injures.

La garde des Sceaux saisit pour avis le Conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci fait savoir le 16 mai qu’il ne se prononcera pas sur ces faits, car cela « exposerait le Conseil à un risque de blocage institutionnel, s’il devait être saisi de ces faits au titre d’une procédure disciplinaire ». C’est un risque théorique car la garde des Sceaux n’engage aucune procédure disciplinaire. Le parquet n’engage pas non plus de poursuites. Apparemment, l’épisode laisse l’institution judiciaire indifférente.

Il n’en va pas de même pour le journaliste qui a divulgué le fameux mur. Clément Weill-Raynal est pris à partie par les syndicats de journalistes. À la demande du SNJ-CGT de France 3, il est mis à pied pour sept jours ; il lui est reproché de ne pas avoir informé sa hiérarchie qu’il était l’auteur des images filmées au siège du syndicat. Le SNJ apporte son soutien au Syndicat de la magistrature : « L’utilisation d’images volées dans un lieu privé, en l’occurrence les locaux du SM, est contraire à la déontologie professionnelle la plus élémentaire. »

En l’absence de réaction du garde des Sceaux, du parquet et du Conseil supérieur de la magistrature, les « cons » n’ont plus qu’à engager des procédures pour faire valoir leurs droits. Commence un long périple judiciaire : juge d’instruction, tribunal correctionnel, cour d’appel, Cour de cassation. À chaque étape, le parquet, puis le parquet général, s’opposeront à l’action engagée par les « cons » : demande de non-lieu, demandes de relaxes, invocation de la prescription et du caractère non public du mur. Le parquet, dont le rôle est de défendre les victimes et de faire sanctionner les infractions pénales, sera un avocat fidèle et indéfectible du Syndicat.

Les juges saisis de l’affaire se montreront pour leur part convaincus de l’existence d’injures publiques. Plusieurs victimes déposent des plaintes avec constitution de partie civile, dont le général Schmitt. Françoise Martres est mise en examen et renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d’injures publiques. En 2016 et 2017, le nouveau garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas refuse toute promotion à Françoise Martres. Cette dernière et le Syndicat saisissent le Conseil d’État qui rejette leurs recours. Néanmoins, dès son arrivée place Vendôme, Nicole Belloubet propose sa nomination comme vice-présidente adjointe au tribunal de Bordeaux.

Extrait du livre d’Hervé Lehman, « Soyez partiaux ! Itinéraire de la gauche judiciaire », publié aux éditions du Cerf

