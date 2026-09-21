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Une étude menée en 2014 a révélé que, dans les 200 millisecondes suivant la perception d'une parole, le cerveau privilégie la conversation sur laquelle l'individu se concentre par rapport à tous les autres bruits.
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EFFET COCKTAIL PARTY

21 septembre 2026

Ce que le cerveau fait vraiment pendant 1 à 2 secondes quand vous changez d'interlocuteur

Imaginez-vous lors d'un cocktail. La salle est bondée, les gens vont et viennent, et vous entendez à peine votre ami vous raconter un potin croustillant sur le rendez-vous galant qu'il a eu la semaine dernière.

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MOTS-CLES

neurosciences , cerveau , audition , Effet cocktail party , attention sélective

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Sara Carta

Sara Carta s'intéresse aux mécanismes neuronaux sous-tendant le traitement des sons et du langage. Ses travaux de doctorat au sein du laboratoire Di Liberto, soutenus conjointement par la Science Foundation of Ireland et la William Demant Foundation, ont porté sur l'impact des changements d'attention sur la compréhension de la parole dans des situations d'écoute complexes, chez des auditeurs normo-entendants et malentendants.

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Giovanni Di Liberto

Giovanni Di Liberto est professeur adjoint à l'École d'informatique et de statistiques du Trinity College de Dublin. Il est également affilié au Trinity College Institute of Neuroscience (TCIN) et au centre ADAPT.