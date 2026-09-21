EFFET COCKTAIL PARTY
21 septembre 2026
Ce que le cerveau fait vraiment pendant 1 à 2 secondes quand vous changez d'interlocuteur
Imaginez-vous lors d'un cocktail. La salle est bondée, les gens vont et viennent, et vous entendez à peine votre ami vous raconter un potin croustillant sur le rendez-vous galant qu'il a eu la semaine dernière.
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THEMATIQUESSciences
Sara Carta s'intéresse aux mécanismes neuronaux sous-tendant le traitement des sons et du langage. Ses travaux de doctorat au sein du laboratoire Di Liberto, soutenus conjointement par la Science Foundation of Ireland et la William Demant Foundation, ont porté sur l'impact des changements d'attention sur la compréhension de la parole dans des situations d'écoute complexes, chez des auditeurs normo-entendants et malentendants.
Giovanni Di Liberto est professeur adjoint à l'École d'informatique et de statistiques du Trinity College de Dublin. Il est également affilié au Trinity College Institute of Neuroscience (TCIN) et au centre ADAPT.
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Sara Carta s'intéresse aux mécanismes neuronaux sous-tendant le traitement des sons et du langage. Ses travaux de doctorat au sein du laboratoire Di Liberto, soutenus conjointement par la Science Foundation of Ireland et la William Demant Foundation, ont porté sur l'impact des changements d'attention sur la compréhension de la parole dans des situations d'écoute complexes, chez des auditeurs normo-entendants et malentendants.
Giovanni Di Liberto est professeur adjoint à l'École d'informatique et de statistiques du Trinity College de Dublin. Il est également affilié au Trinity College Institute of Neuroscience (TCIN) et au centre ADAPT.