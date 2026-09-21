Sara Carta s'intéresse aux mécanismes neuronaux sous-tendant le traitement des sons et du langage. Ses travaux de doctorat au sein du laboratoire Di Liberto, soutenus conjointement par la Science Foundation of Ireland et la William Demant Foundation, ont porté sur l'impact des changements d'attention sur la compréhension de la parole dans des situations d'écoute complexes, chez des auditeurs normo-entendants et malentendants.