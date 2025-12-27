POLITIQUE
Un drone. (Image d'illustration)

©

Un drone. (Image d'illustration)

IA MILITAIRE : PROMESSES ET LIMITES

27 décembre 2025

Ce que la guerre en Ukraine nous apprend de l’utilisation de l’IA sur les champs de bataille aujourd’hui… et demain

Derrière les annonces spectaculaires sur les drones dopés à l’IA, la réalité est plus nuancée. Anduril incarne surtout une nouvelle manière de concevoir l’armement : plus rapide, plus intégré, mais encore loin d’une autonomie létale réelle.

Olivier Dujardin

5 min de lecture

Intelligence Artificielle , guerre électronique , L'Ukraine , conflits armés , drônes

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Olivier Dujardin

Olivier Dujardin possède plus de 25 ans d’expérience dans la guerre électronique, le traitement des signaux radar et l’analyse des systèmes d’armes. Après avoir exercé des fonctions opérationnelles dans ces domaines, il a occupé des postes d’expert technique en renseignement d’origine électromagnétique (ROEM). Auteur de nombreux articles publiés au CF2R sur le renseignement, les systèmes d’armes et les opérations militaires, il intervient aujourd’hui comme expert indépendant auprès de l’industrie de défense et des institutions.

