« Bildnis Elisabeth Lederer » de Gustav Klimt est présenté lors de la vente aux enchères de prestige de Sotheby’s à New York le 8 novembre 2025. Un portrait de l’artiste autrichien Gustav Klimt a été adjugé pour 236,4 millions de dollars à New York le 18 novembre 2025, devenant ainsi la deuxième œuvre d’art la plus chère jamais vendue aux enchères. Six enchérisseurs se sont disputés pendant 20 minutes le « Portrait d’Elisabeth Lederer », peint par Klimt entre 1914 et 1916.
© AFP or licensors
DRAME LUCRATIF
25 novembre 2025
Ce mensonge désespéré qui a sauvé un portrait de Gustav Klimt des nazis et contribué à en faire l’une des œuvres les plus chères jamais vendues
Une peinture peut parfois être bien plus qu’une œuvre d’art : elle peut devenir un instrument de survie.
4 min de lecture
MOTS-CLESGustave Klimt , peinture , tableau , nazis , juif , plus grande vente , Elisabeth , portrait , 236,4 millions
THEMATIQUESCulture
Benedict Carpenter van Barthold est maître de conférences, École d'art et de design, Université de Nottingham Trent.
Populaires
Benedict Carpenter van Barthold est maître de conférences, École d'art et de design, Université de Nottingham Trent.