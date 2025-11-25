Ce mensonge désespéré qui a sauvé un portrait de Gustav Klimt des nazis et contribué à en faire l’une des œuvres les plus chères jamais vendues

« Bildnis Elisabeth Lederer » de Gustav Klimt est présenté lors de la vente aux enchères de prestige de Sotheby’s à New York le 8 novembre 2025. Un portrait de l’artiste autrichien Gustav Klimt a été adjugé pour 236,4 millions de dollars à New York le 18 novembre 2025, devenant ainsi la deuxième œuvre d’art la plus chère jamais vendue aux enchères. Six enchérisseurs se sont disputés pendant 20 minutes le « Portrait d’Elisabeth Lederer », peint par Klimt entre 1914 et 1916.