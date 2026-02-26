CONFLIT
26 février 2026
Ce dilemme majeur auquel sont confrontés les labos d’IA face au Pentagone
Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, souhaite intégrer l’IA à l’ensemble des activités militaires plus rapidement et plus efficacement que des adversaires comme la Chine.
9 min de lecture
THEMATIQUESTech & IA
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.
Populaires
Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.