POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette photographie montre une figurine devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic, le 13 février 2026.
See image caption
See copyright

CONFLIT

26 février 2026

Ce dilemme majeur auquel sont confrontés les labos d’IA face au Pentagone

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, souhaite intégrer l’IA à l’ensemble des activités militaires plus rapidement et plus efficacement que des adversaires comme la Chine.

Photo of Thierry Berthier
Thierry Berthier Go to Thierry Berthier page

9 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Etats-Unis , IA , Intelligence Artificielle , Pete Hegseth , Anthropic

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Thierry Berthier image
Thierry Berthier

Thierry Berthier est Maître de Conférences en mathématiques à l'Université de Limoges et enseigne dans un département informatique. Il est chercheur au sein de la Chaire de cybersécurité & cyberdéfense Saint-Cyr – Thales -Sogeti et est membre de l'Institut Fredrik Bull.

Populaires

1« Allez, Lyon Antifa ! Butez-le ! Tuez-le ! » : la Jeune garde passe aux aveux sur la mort de Quentin
2Budget 2026 : ce que ne dit pas la Cour des comptes sur les conséquences de nos dépenses sociales (toujours) en hausse
3Affaire “Pablo” : mais comment expliquer que victimes ou policiers soient parfois plus lourdement condamnés que des criminels ou des agresseurs ?
4Lettre ouverte de Sarah Knafo à Monsieur le Premier ministre sur la présidente-directrice du Louvre
5Fascisme/anti-fascisme : ces universitaires qui falsifient ou manipulent l’histoire
6Nombre de morts à Gaza : le Hamas fait voler en éclat le narratif du génocide à travers ses PROPRES chiffres
75 chiffres pour comprendre pourquoi la PPE 3 sera une triple catastrophe énergétique, économique et politique