Mort de François

Ce défi occidental auquel fait face l'Église catholique

Comment le successeur de François parviendra-t-il à concilier le message évangélique qui est la vocation de l’Eglise, la poursuite de son ouverture au monde et les demandes identitaires et culturelles qui montent dans un Occident en pleine confusion ? C’est à ce défi complexe que le pape et l’Eglise de demain devront répondre : unir la souche du catholicisme à ses branches. Pour en parler, Philippe d’Iribarne et Bernard Lecomte.