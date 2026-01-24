©
Cathy Karsenty publie "La fille de ma mère" aux éditions du Seuil.
24 janvier 2026
Cathy Karsenty : « Une vie entière à ne pas se parler, ça laisse des traces »
« Ma mère et moi sommes incapables de nous supporter plus d’une demi-journée. On s’agace. Ces dernières années, nos rapports se limitent à de rapides déjeuners, plat direct et café, pas de dessert, merci ». (cf. Cathy Karsenty « La fille de ma mère » / éditions du Seuil). Les mauvaises mères produisant des filles peu aimantes mais souvent écrivaines, Cathy Karsenty est une romancière à suivre.
Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié onze romans et obtenu entre autres le Prix du Premier Roman et le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels Playboy-France, Pariscope et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, AG dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis sept ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».
