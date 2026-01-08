"Catherine d'Aragon et Jeanne la Folle" de Dounia Tengour.
ATLANTI-CULTURE
8 janvier 2026
"Catherine d'Aragon et Jeanne la Folle, deux sœurs dans la tourmente" de Dounia Tengour : Deux infantes de Castille promises à un destin glorieux qui fut finalement tragique
Perrin Publication en septembre 2025 410 pages 24€
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLEScritique littéraire , Littérature , culture
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).