Carole Delga accusée de racisme…

La présidente de la région Occitanie, Carole Delga, lors d'une visite auprès d'un candidat aux élections législatives, dans le sud de la France, le 7 mai 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La présidente socialiste de la région Occitanie aime le foot. Et parmi les joueurs, elle a une prédilection particulière pour Kylian Mbappé. Elle aurait pu dire de lui qu’il tape mieux dans un ballon que les blancs, qu’il est magnifique, qu’il a de très beaux mollets. Que nenni ! Carole Delga a déclaré que Mbappé « était issu de l’immigration ». Ce footeux est effectivement né d’un père camerounais et de mère franco-algérienne. Nous, on ne voit rien de mal à dire cela. Mais tel n’est pas le cas des antiracistes professionnels qui considèrent que dire « issu de l’immigration », c’est raciste.

Carole Delga s’est donc excusée. Et son acte de contrition vaut le détour. Elle a commencé par dire : « Je m’appelle Delga ». Nous n’en avons jamais douté. Elle a ajouté en faisant allusion au fait que Delga ce n’est pas très français : « 1ere, 2ème, centième génération, nous sommes tous des enfants d’immigrés. »

Elle aurait dû ajouter quelques autres centaines de générations, nous serions arrivés à Monsieur et Madame Cro-Magnon. Puis elle s’est mise à genoux en déclarant que « l’immigration était une richesse pour la France ». Attention : elle n’a pas dit « chance pour la France » car ça, c’est l’expression favorite de l’extrême droite. Puis elle a rampé en précisant que « l’immigration contribuait » au génie de notre nation. Nous tenons, pour éviter tout procès, à indiquer que Mbappé est issu de ses parents. Nous accordons donc l’absolution à Carole Delga. Et qu’elle ne recommence pas !