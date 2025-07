Sliders ou Code Quantum...

Le mystère des « trous de ver » : des civilisations avancées pourraient-elles utiliser les voyages dans le temps pour réécrire l’histoire ?

En cosmologie, un trou de ver désigne une structure théorique reliant deux points éloignés de l’espace-temps, comme un raccourci à travers l’univers. Popularisée par Einstein et Rosen, puis retravaillée par Hawking ou Thorne, l’idée nourrit autant les équations que l’imaginaire. Une civilisation avancée pourrait-elle un jour les utiliser pour voyager non seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps ? Rien ne l’interdit formellement en physique, même si la stabilisation d’un trou de ver exigerait de manipuler une mystérieuse "matière exotique" encore non identifiée. Pour Anna Alter, si les hypothèses restent nombreuses, la réalité quant à elle est encore hors de portée. Et pourtant, en creux, se dessinent les questions vertigineuses de la causalité, des paradoxes temporels… et de la tentation de corriger l’histoire. Faut-il vraiment vouloir remonter le temps ? Et si oui, à quel prix ?