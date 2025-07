MAGA

L’agenda « America First » des MAGA ne signifie pas que l’Amérique veuille être sans alliés

Analyste politique senior à l’America First Policy Institute (AFPI), Kristen Ziccarelli incarne la défense rigoureuse des principes du trumpisme : sécurité intérieure, contrôle des frontières, valeurs chrétiennes, patriotisme économique. Dans un entretien sans détour, elle dénonce les ravages d’une immigration incontrôlée, la crise du fentanyl, le laxisme de l’exécutif démocrate et les fractures d’un Occident en perte de repères. Portée par le mantra « America First », elle plaide pour un renforcement collectif des nations occidentales, face aux menaces extérieures (Chine, Russie, Iran) mais aussi aux dérives idéologiques internes, du wokisme à l’antiaméricanisme.