Opinion fracturée

Loi Duplomb, la grande fracture : France de l’indignation pétitionnaire contre France de l’exaspération anti techno, combien de divisions électorales ?

Avec plus d’un million de signatures, la pétition contre la loi Duplomb illustre une mobilisation sans précédent sous la Ve République. Pourtant, les sondages révèlent une autre réalité : 75 % des Français se disent favorables à une levée des contraintes réglementaires pour soutenir les agriculteurs. Entre une « France pétitionnaire », militante, et une « France de l’exaspération anti-techno », silencieuse mais majoritaire, la loi Duplomb agit comme un révélateur d’un clivage profond et d’une recomposition politique à venir.