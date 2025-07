Voie du succès

Voilà pourquoi les chercheurs qui changent régulièrement d’université ont plus de chances dé décrocher un prix Nobel

Les chercheurs qui enseignent et travaillent dans différentes universités au cours de leur carrière ont plus de chance d’obtenir un prix Nobel et de manière plus rapide que leurs autres confrères, selon une étude de l’Université de l’Ohio.