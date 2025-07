Pression sur les taux

Et sur une échelle de 1 à 10, le risque d’une crise sur la dette française est de…

Alors que le spread français atteint des niveaux comparables à celui de l’Italie, la question d’une crise de la dette française ne relève plus du simple exercice intellectuel. Entre inertie politique, dépendance aux taux et déficit structurel chronique, l’équation budgétaire française s’annonce de plus en plus difficile à résoudre. Faut-il craindre une intervention extérieure ? Ou la BCE saura-t-elle contenir la pression ?