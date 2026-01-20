©
Le président Donald Trump et le vice-président américain JD Vance lors d'une cérémonie pour marquer la Journée des anciens combattants le 11 novembre 2025 à Arlington, en Virginie.
TRIANGLE DES BERMUDES
20 janvier 2026
Caraïbes, cartels... Donald Trump à l'épicentre du chaos mondial
L’effritement de l’ordre mondial n’est jamais un phénomène abstrait : il engendre mécaniquement violence, prédation et criminalisation des rapports de force. Alors que Donald Trump affirme vouloir imposer la loi américaine dans l’aire caribéenne, région historiquement marquée par la piraterie, Washington s’avance en réalité sur un terrain saturé de cartels surarmés, de milices transnationales et de guérillas criminalisées. Dans ce chaudron où s’effacent les frontières entre guerre, banditisme et politique, le rejet assumé des règles héritées du droit international classique risque moins de restaurer l’ordre que d’accélérer la plongée dans un chaos dont l’histoire a déjà montré les effets dévastateurs.
4 min de lecture
Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.
