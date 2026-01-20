TRIANGLE DES BERMUDES

20 janvier 2026

Caraïbes, cartels... Donald Trump à l'épicentre du chaos mondial

L’effritement de l’ordre mondial n’est jamais un phénomène abstrait : il engendre mécaniquement violence, prédation et criminalisation des rapports de force. Alors que Donald Trump affirme vouloir imposer la loi américaine dans l’aire caribéenne, région historiquement marquée par la piraterie, Washington s’avance en réalité sur un terrain saturé de cartels surarmés, de milices transnationales et de guérillas criminalisées. Dans ce chaudron où s’effacent les frontières entre guerre, banditisme et politique, le rejet assumé des règles héritées du droit international classique risque moins de restaurer l’ordre que d’accélérer la plongée dans un chaos dont l’histoire a déjà montré les effets dévastateurs.