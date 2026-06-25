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Un membre du personnel soignant entre dans le service des urgences pour adultes du CHU de Pellegrin, à Bordeaux, le 23 juin 2026, lors d'une vague de chaleur.
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NEUROLOGIE

25 juin 2026

Canicule et antidépresseurs : le cocktail détonnant dont personne ne parle

Alors que les vagues de chaleur s'intensifient, les fortes températures modifient profondément la manière dont notre organisme absorbe les médicaments. Ce phénomène métabolique méconnu fragilise particulièrement les traitements psychiatriques (antidépresseurs, régulateurs de l'humeur), exposant plus de 4 millions de personnes en France à des risques accrus de toxicité ou de déshydratation.

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MOTS-CLES

Psychiatrie , Médicaments , antipsychotiques , troubles de l'humeur , canicule , chaleur , antidépresseurs

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Neveu
Psychanalyste et psychothérapeute, directeur de l'Institut de Psychanalyse Active (IPA)