NEUROLOGIE
25 juin 2026
Canicule et antidépresseurs : le cocktail détonnant dont personne ne parle
Alors que les vagues de chaleur s'intensifient, les fortes températures modifient profondément la manière dont notre organisme absorbe les médicaments. Ce phénomène métabolique méconnu fragilise particulièrement les traitements psychiatriques (antidépresseurs, régulateurs de l'humeur), exposant plus de 4 millions de personnes en France à des risques accrus de toxicité ou de déshydratation.
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MOTS-CLESPsychiatrie , Médicaments , antipsychotiques , troubles de l'humeur , canicule , chaleur , antidépresseurs
THEMATIQUESSanté
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