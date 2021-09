Campagne présidentielle : Michel Barnier agace de plus en plus Ursula von der Leyen parce qu’il s’attaque à l'ADN de l'Union européenne

La présidente de l’Union européenne est bien décidée, demain mercredi, à mettre les choses au clair. Son bilan est bon et pas question, pour des raisons de « basse politique », de remettre en cause les fondements même de l’Union européenne. Et celui qui est à l’origine de sa colère est Michel Barnier.

Pour les Européens de la Commission et du Parlement, Michel Barnier a fait le job. D’où l'énorme surprise agacée du "tout Bruxelles et Strasbourg" réunis, quand ils constatent que le discours et les projets qu’il développe pendant cette campagne présidentielle ne vont pas dans le même sens, s’attaquant même à l’ADN de l’Union européenne. C’est à dire à l’évolution naturelle de l'Union vers plus de fédéralisme, et donc plus de primauté du droit européen sur les droits nationaux.

Michel Barnier a commencé à appliquer son nouveau logiciel à la politique migratoire, sujet sensible entre tous quand on est en France, et particulièrement en campagne électorale. A partir du moment où l’ensemble de la société française considère qu’il y a trop d’immigrés en situation irrégulière, que la France a sans doute été beaucoup trop laxiste, Michel Barnier suggère qu'il faut reprendre la maitrise des flux, définir des critères d’immigration et mettre en place une politique d’assimilation et d’intégration cohérente avec la sociologie française. Il propose donc un moratoire de deux ans minimum, sur la politique migratoire, deux ans pendant lesquels on arrêtera les flux d’entrée, pour remettre à plat les modalités d’immigration. Mais deux ans pendant lesquels il faudra s’affranchir des règles juridiques européennes et récupérer la primauté des règles et de lois nationales.