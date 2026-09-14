ATLANTI-CULTURE
14 septembre 2026
Caligula, écrit et lu par Albert Camus
Que devient la toute-puissance lorsqu'elle ne reconnaît plus aucune frontière ? Un chef d’oeuvre lu magnifiquement par l’auteur
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Bertrand Ruault est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).