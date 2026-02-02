POLITIQUE
MAKE EUROPE GREAT AGAIN

2 février 2026

« Buy European » : A Bruxelles, Stéphane Séjournée pousse la préférence européenne au cœur des marchés publics

Face à la concurrence américaine et chinoise, la Commission européenne veut changer de braquet. Autour du commissaire à l’Industrie Stéphane Séjourné, élus et dirigeants d’entreprise appellent à faire de la préférence européenne un principe structurant des achats publics et des politiques industrielles, au risque d’ouvrir un bras de fer politique et commercial à Bruxelles.

Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

