CHOIX BUDGETAIRES
17 septembre 2026
Budget 2027 : Sébastien Lecornu dévoile ses coupes budgétaires et annonce un effort de 54 milliards d’euros
Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce un effort budgétaire d’environ 54 milliards d’euros pour le budget 2027. L’objectif affiché est de freiner la progression des dépenses publiques et de contenir le déficit, qui pourrait atteindre près de 6,5 % du PIB sans mesures d’économies.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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