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Sébastien Lecornu lors d'une conférence de presse.
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CHOIX BUDGETAIRES

17 septembre 2026

Budget 2027 : Sébastien Lecornu dévoile ses coupes budgétaires et annonce un effort de 54 milliards d’euros

Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce un effort budgétaire d’environ 54 milliards d’euros pour le budget 2027. L’objectif affiché est de freiner la progression des dépenses publiques et de contenir le déficit, qui pourrait atteindre près de 6,5 % du PIB sans mesures d’économies.

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MOTS-CLES

Budget 2027 , Sébastien Lecornu , pistes , mesures , réformes , négociations , arbitrages , économies , argent , finances publiques , santé , Premier Ministre , retraites , déficit , PIB

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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