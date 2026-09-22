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Le Premier ministre français Sébastien Lecornu quitte le palais de l'Élysée à Paris après le Conseil des ministres hebdomadaire, le 10 septembre 2026.
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

22 septembre 2026

Budget 2027 : les prestations sociales ne sont pas toutes sacrées

Les premiers arbitrages annoncés par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, pour le budget 2027 ont le mérite de rendre visible une réalité que le débat sur les dépenses sociales tend généralement à masquer. Toutes les prestations sociales ne sont pas considérées comme également prioritaires.

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MOTS-CLES

Budget 2027 , Sébastien Lecornu , dépenses sociales , RSA , prestations familiales , APL , retraites

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).