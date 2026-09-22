MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE
22 septembre 2026
Budget 2027 : les prestations sociales ne sont pas toutes sacrées
Les premiers arbitrages annoncés par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, pour le budget 2027 ont le mérite de rendre visible une réalité que le débat sur les dépenses sociales tend généralement à masquer. Toutes les prestations sociales ne sont pas considérées comme également prioritaires.
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MOTS-CLESBudget 2027 , Sébastien Lecornu , dépenses sociales , RSA , prestations familiales , APL , retraites
THEMATIQUESEconomie
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).