MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

Budget 2027 : les prestations sociales ne sont pas toutes sacrées

Les premiers arbitrages annoncés par le Premier ministre, Sébastien Lecornu, pour le budget 2027 ont le mérite de rendre visible une réalité que le débat sur les dépenses sociales tend généralement à masquer. Toutes les prestations sociales ne sont pas considérées comme également prioritaires.