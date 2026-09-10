TAXES

Budget 2027 : ce que Lecornu sait mais ne peut pas dire sur (les excès de) la fiscalité du capital

Alors que le budget 2027 se prépare dans un climat de tension entre l'exécutif et les milieux économiques, un narratif s'impose dans le débat public : celui d'un capital sous-taxé qu'il faudrait davantage mettre à contribution pour soulager le travail. Sébastien Lecornu, dans sa lettre aux entrepreneurs, a pourtant choisi une autre voie, en annonçant une baisse de la contribution exceptionnelle sur l'IS des grandes entreprises et en préservant le pacte Dutreil. Pour le professeur Éric Pichet, spécialiste de fiscalité, les chiffres de l'OCDE et d'Eurostat racontent bien une tout autre histoire que celle du capital épargné.