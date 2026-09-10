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Sébastien Lecornu s'exprime à la tribune de l'Assemblée nationale.
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TAXES

10 septembre 2026

Budget 2027 : ce que Lecornu sait mais ne peut pas dire sur (les excès de) la fiscalité du capital

Alors que le budget 2027 se prépare dans un climat de tension entre l'exécutif et les milieux économiques, un narratif s'impose dans le débat public : celui d'un capital sous-taxé qu'il faudrait davantage mettre à contribution pour soulager le travail. Sébastien Lecornu, dans sa lettre aux entrepreneurs, a pourtant choisi une autre voie, en annonçant une baisse de la contribution exceptionnelle sur l'IS des grandes entreprises et en préservant le pacte Dutreil. Pour le professeur Éric Pichet, spécialiste de fiscalité, les chiffres de l'OCDE et d'Eurostat racontent bien une tout autre histoire que celle du capital épargné.

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MOTS-CLES

fiscalité du capital , Budget 2027 , Éric Pichet , impôt sur les sociétés , pacte Dutreil , PFU flat tax , impôts de production , fiscalité du travail , Antoine Foucher , Victor Fouquet , Sébastien Lecornu

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Eric Pichet

Eric Pichet est un économiste français, spécialiste en finance de marché, en économie monétaire, en économie fiscale, en gouvernance d’entreprise et en gouvernance publique. Il est professeur de finance à la Kedge Business School.