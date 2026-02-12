PRESIDENTIELLE 2027
12 février 2026
Bruno Retailleau se lance dans la course à l’Élysée
Le président des Républicains a officialisé sa candidature aujourd'hui, mettant fin à plusieurs mois d’ambiguïté. Fort de son passage place Beauvau et d’une ligne conservatrice assumée, il ouvre une bataille interne déjà tendue à droite, avec l’ambition de s’imposer au-delà du seul périmètre de son parti.
