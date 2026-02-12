POLITIQUE
Bruno Retailleau. (Image d'illustration)
PRESIDENTIELLE 2027

12 février 2026

Bruno Retailleau se lance dans la course à l’Élysée

Le président des Républicains a officialisé sa candidature aujourd'hui, mettant fin à plusieurs mois d’ambiguïté. Fort de son passage place Beauvau et d’une ligne conservatrice assumée, il ouvre une bataille interne déjà tendue à droite, avec l’ambition de s’imposer au-delà du seul périmètre de son parti.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

