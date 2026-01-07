©
Le ministre de l'Intérieur sortant, Bruno Retailleau, préside une réunion au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, à l'hôtel de Beauvau, à Paris, le 18 septembre 2025.
COURSE AU LEADERSHIP A DROITE
7 janvier 2026
Bruno Retailleau repart à l'offensive sur le terrain des idées et vise l'Etat providence
À quinze mois de la présidentielle de 2027, Bruno Retailleau s’efforce de sortir de l’impasse politique dans laquelle il s’est trouvé après les divisions au sein de la droite. Offensif, le sénateur et ancien président du groupe LR au Parlement présente un ensemble de mesures économiques musclées, qui visent à rompre avec le « modèle social étatiste » et à remettre le travail au centre du système.
