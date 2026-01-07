POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le ministre de l'Intérieur sortant, Bruno Retailleau, préside une réunion au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, à l'hôtel de Beauvau, à Paris, le 18 septembre 2025.

©

Le ministre de l'Intérieur sortant, Bruno Retailleau, préside une réunion au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, à l'hôtel de Beauvau, à Paris, le 18 septembre 2025.

COURSE AU LEADERSHIP A DROITE

7 janvier 2026

Bruno Retailleau repart à l'offensive sur le terrain des idées et vise l'Etat providence

À quinze mois de la présidentielle de 2027, Bruno Retailleau s’efforce de sortir de l’impasse politique dans laquelle il s’est trouvé après les divisions au sein de la droite. Offensif, le sénateur et ancien président du groupe LR au Parlement présente un ensemble de mesures économiques musclées, qui visent à rompre avec le « modèle social étatiste » et à remettre le travail au centre du système.

Photo of Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour Go to Emmanuel Cahour page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Cahour image
Emmanuel Cahour

Populaires

1Du Venezuela au Groenland : et si la vraie logique de la politique de Trump à l’international échappait largement aux Européens…
2 Les gens qui vieillissent le mieux partagent tous un même trait de caractère
3Et si Trump avait compris l’élément clé pour ne pas reproduire l’échec des néo conservateurs en Irak
4L’opération Maduro, une gifle cinglante pour le système de défense chinois dans lequel le Venezuela avait lourdement investi
5Ces voix en Russie qui n’hésitent plus à mettre ouvertement en cause l’échec de Poutine dans sa stratégie de superpuissance du Sud global
6Des centaines de milliers d’Allemands plongés dans le noir et le froid par l’ultra-gauche… dans une curieuse indifférence générale
7Le Conseil d’Etat valide l’usage de l’orthographe inclusive sans que personne ne lui ai jamais donné la légitimité pour le faire