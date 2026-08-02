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2 août 2026
British Museum : quels sont les dix pays les plus représentés dans ses collections ?
Avec plus de huit millions d'objets, le British Museum abrite l'une des plus importantes collections au monde. Mais derrière cette richesse patrimoniale se cache un débat toujours aussi vif sur l'origine de certaines pièces et les demandes de restitution formulées par plusieurs pays.
2 min de lecture
MOTS-CLESculture , British Museum , Collections , histoire
THEMATIQUESCulture
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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