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Blurred backgroundLes pays les plus représentés dans les collections du British Museum.
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2 août 2026

British Museum : quels sont les dix pays les plus représentés dans ses collections ?

Avec plus de huit millions d'objets, le British Museum abrite l'une des plus importantes collections au monde. Mais derrière cette richesse patrimoniale se cache un débat toujours aussi vif sur l'origine de certaines pièces et les demandes de restitution formulées par plusieurs pays.

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culture , British Museum , Collections , histoire

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