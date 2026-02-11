VOULEZ-VOUS COUCHER AVEC MOI CE SOIR

Bridgerton (saison 4) : quand le sexe s'installe entre "bonnes" et "mauvaises" familles

S'il y a bien une chose que Bridgerton maîtrise incontestablement, c'est la représentation du sexe. Cette saison, le plaisir féminin est de nouveau au cœur de l'intrigue, avec de nombreuses conversations sur les orgasmes et plusieurs références à des scènes torrides des saisons précédentes, notamment le fameux échange de voitures de la saison dernière.