L'équipe de tournage de « Bridgerton Saison 4 » au Palais Brongniart à Paris, le 14 janvier 2026.
VOULEZ-VOUS COUCHER AVEC MOI CE SOIR

11 février 2026

Bridgerton (saison 4) : quand le sexe s'installe entre "bonnes" et "mauvaises" familles

S'il y a bien une chose que Bridgerton maîtrise incontestablement, c'est la représentation du sexe. Cette saison, le plaisir féminin est de nouveau au cœur de l'intrigue, avec de nombreuses conversations sur les orgasmes et plusieurs références à des scènes torrides des saisons précédentes, notamment le fameux échange de voitures de la saison dernière.

MOTS-CLES

Bridgerton , Netflix , Julia Quinn

THEMATIQUES

Culture
Polina Zelmanova est doctorante, chargée de cours et conférencière invitée en études cinématographiques et télévisuelles à l'Université de Warwick, grâce à une bourse M4C AHRC (2022-2026). Son projet porte sur les représentations du sexe, du pouvoir et du plaisir dans le cinéma et la télévision populaires à l'ère du mouvement #MeToo.

