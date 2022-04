Brexit, antivax, complotisme… : les mots tabous de la tyrannie du bien

Une manifestante opposée à la vaccination contre la Covid-19.

Guy Mettan, journaliste, dirige le Club suisse de la presse. Ancien directeur-rédacteur en chef de la Tribune de Genève, il exerce des fonctions politiques comme député et ancien président du Grand Conseil de Genève. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la Suisse et la Genève internationale.

Dans la tyrannie du Bien, le bien ne se suffit pas à lui-même. Faire le bien, c’est bien mais pas suffisant. Car le bien ne saurait aller sans mal, dans tous les sens de l’expression. Le bien se donne donc beaucoup de peine pour éliminer le mal.

Sans cesse sur le qui-vive, il lui faut terrasser le Mal sans relâche, corriger les mauvais, détruire les méchants, chasser les démons qui le tracassent. C’est ainsi que se sont mises en place une démonologie, une économie, une géopolitique du Mal qui s’enracinent dans un vocabulaire dont on trouvera quelques exemples ci-dessous. Ce lexique indicatif des mots tabous a été enrichi de termes neutres en soi mais, parce que la tyrannie du Bien pense exclusivement en noir/blanc, bon/méchant, qu’elle ne sait pas où ni comment classer ou qu’elle voudrait oublier parce qu’ils contredisent l’image qu’elle veut donner d’elle-même.

Antispécisme

L’antiracisme appliqué aux espèces animales n’est pas encore entré dans le vocabulaire et la pratique courante du libéral-progressisme. C’est dommage car le concept inventé par les philosophes américains Richard Ryder et Peter Singer mériterait de figurer en bonne place sur la liste des discriminations si elle était moins nombriliste. Il est vrai qu’une telle décision viendrait bousculer la hiérarchie des luttes et le montant des subventions qui va avec. Mais elle finira par s’imposer, au fur et à mesure que les espèces animales sauvages disparaîtront et que les organisations de défense des animaux monteront en puissance. La Cour suprême équatorienne vient de reconnaître la nature, la terre-mère, comme sujet juridique à part entière. Quand leur moment sera venu, il sera alors temps de veiller à ce que les antispécistes ne se transforment pas eux aussi en zélotes fanatisés de leur cause. Mais on en est encore loin.

Cancel culture, woke, vivre-ensemble… : protégez-nous du bien

Antivax

Les antivaccins ont pris le relais des Gilets jaunes et des grévistes du climat à la tête de la résistance à l’empire technocratique. Raison pour laquelle ils sont conspués, honnis, vilipendés par les dirigeants politiques et les médias. Et par Emmanuel Macron qui a déclaré « avoir très envie de les emmerder » en janvier 2022, histoire de lancer tout en douceur et en subtilité sa campagne présidentielle. Il faut manifestement lui rappeler la formule de Michel Audiard: « Les cons, ça ose tout. C’est même à ça qu’on les reconnaît! »

Brexit

Si une majorité de Britanniques a voté pour la sortie de l’Union européenne en 2016, c’est parce qu’elle a été trompée par les arguments mensongers de démagogues populistes. Les Anglais ont donc voté en faveur du Brexit par erreur. De même pour les citoyens français et hollandais qui ont voté contre le projet de constitution européenne en 2005. Conclusion: on a bien fait de ne pas les écouter. Il ne faudrait tout de même pas que les peuples décident librement de leur destin.

Mais les Britanniques se sont obstinés et la séparation est devenue effective en janvier 2021. Depuis lors, les démocrates continentaux guettent le moindre signe d’effondrement de l’économie britannique. Mais elle s’accroche, la teigne…

Cisgenre

« Type d’identité de genre où le genre ressenti d’une personne correspond au genre assigné à sa naissance. » En d’autres termes, personne qui n’a pas de problème avec son sexe.

Complotisme

Pathologie sociale qui consiste à croire que le monde et les événements qui l’affectent sont déterminés par un petit groupe occulte de personnes influentes comme Bill Gates, fondateur de Microsoft, ou Klaus Schwab, fondateur du Forum de Davos. Certains complotistes sont sûrs que les Américains n’ont pas débarqué sur la Lune en 1969 et que les Juifs ont été informés des attentats du 11 septembre 2001.

Farfelu ou pas, le complotisme a pour effet de déchaîner l’ire des anticomplotistes, gardiens autoproclamés de la seule et authentique Vérité. Le philosophe et économiste français Frédéric Lordon a magistralement démonté la mécanique bien huilée de l’anticomplotisme et montré comment le dynamitage autocélébré de la complosphère n’était qu’une posture servile destinée à récrire les messages en faveur du discours néolibéral dominant.

Extrait du livre de Guy Mettan, « La tyrannie du bien : dictionnaire de la pensée (in)correcte », publié aux éditions des Syrtes

