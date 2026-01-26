POLITIQUE
©

PRIX DES REPRESAILLES

26 janvier 2026

Bras de fer géopolitique : ces 4 boucliers qui amortissent le choc des tarifs Trump pour l’économie américaine mais dont l’Europe est dépourvue

En ce début d’année 2026, les tensions commerciales entre les États-Unis et l’Europe s’intensifient, notamment autour de la question du Groënland et des nouvelles mesures tarifaires annoncées par Washington. Aux États-Unis, certains facteurs pourraient limiter l’impact économique de ces décisions, tandis que l’Europe ne dispose pas de protections équivalentes et pourrait subir de plein fouet les conséquences d’une guerre commerciale.

A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bentata image
Pierre Bentata

Pierre Bentata est Maître de conférences à la Faculté de Droit et Science Politique d'Aix Marseille Université. 

Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.