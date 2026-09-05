RATTRAPE PAR LA CHINE
5 septembre 2026
Brad Setser : « L'Allemagne a organisé son succès sur le dos de ses voisins, avant que la Chine ne retourne l'arme contre elle »
Pendant vingt ans, l'Allemagne a fait le pari des bas salaires et de l'export. La Chine vient de le faire exploser. Brad Setser explique pourquoi.
7 min de lecture
Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/
Populaires
Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/