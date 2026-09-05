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Des employés manipulent un véhicule électrique assemblé dans l'usine Neapco Europe de Düren, en Allemagne. (Image d'illustration)
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RATTRAPE PAR LA CHINE

5 septembre 2026

Brad Setser : « L'Allemagne a organisé son succès sur le dos de ses voisins, avant que la Chine ne retourne l'arme contre elle »

Pendant vingt ans, l'Allemagne a fait le pari des bas salaires et de l'export. La Chine vient de le faire exploser. Brad Setser explique pourquoi.

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MOTS-CLES

Allemagne , Chine , dépréciation , Yuan , BCE , politique monétaire , choc chinois , Zone euro , Compétitivité , réformes Hartz , Euro , désindustrialistion , Brad Setser , industrie automobile

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Brad Setser

Chercheur principal en économie internationale du Council on Foreign Relations de New York. Son expertise comprend la macroéconomie, les flux de capitaux mondiaux, l'analyse de la vulnérabilité financière, les restructurations de la dette souveraine et la gestion des crises financières. Il blogue sur Follow the Money (https://www.cfr.org/blog/Setser ).

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