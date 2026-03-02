ATLANTI-CULTURE
2 mars 2026
"Bob et moi" : l’histoire d’un homme, d’un peuple, d’une musique, d’une religion et de l’humanité
De : Alexandre Virapin et Jules Meary Durée : 1h15 Mise en scène : Jules Meary Avec : Alexandre Virapin La Scala Paris 19, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS 01 40 03 44 30
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).