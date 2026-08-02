POUVOIR 2.0
2 août 2026
Bientôt la révolte citoyenne contre le pouvoir exorbitant de la Big Tech ?
Entre peur des monopoles, perte de souveraineté et défiance démocratique, les géants de la tech cristallisent une contestation croissante des deux côtés de l'Atlantique, même si ses ressorts diffèrent profondément entre les États-Unis et l'Europe.
12 min de lecture
Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.
Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.
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Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.