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Un mannequin devant le logo de la société américaine de recherche et de sécurité en intelligence artificielle Anthropic, lors d'une séance photo à Paris. (Image d'illustration)
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POUVOIR 2.0

2 août 2026

Bientôt la révolte citoyenne contre le pouvoir exorbitant de la Big Tech ?

Entre peur des monopoles, perte de souveraineté et défiance démocratique, les géants de la tech cristallisent une contestation croissante des deux côtés de l'Atlantique, même si ses ressorts diffèrent profondément entre les États-Unis et l'Europe.

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MOTS-CLES

Big Tech , GAFAM , Intelligence Artificielle , nouvelles technologies , démocratie , souveraineté , technocratie , monopoles , Régulations , europe , la France , Elon Musk , Peter Thiel , Sam Altman , Palantir

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est entrepreneur et enseignant, spécialiste des usages politiques des réseaux sociaux et de la géopolitique du cyber.

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Christophe Bouillaud

Christophe Bouillaud est professeur de sciences politiques à l’Institut d’études politiques de Grenoble depuis 1999. Il est spécialiste à la fois de la vie politique italienne, et de la vie politique européenne, en particulier sous l’angle des partis.

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