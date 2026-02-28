Bien plus que de l’antifascisme, Jean-Luc Mélenchon pratique une stratégie de harcèlement démocratique

Rodolphe Cart est journaliste à Éléments et contributeur à Omerta. Il est également l’auteur de Feu sur la droite nationale ! (La Nouvelle Librairie éditions, 2023), de Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur (La Nouvelle Librairie éditions, 2023), ainsi que de La Menace néo-conservatrice. Une France et une Europe sous influence (La Nouvelle Librairie éditions, 2024) et récemment Mélenchon, le bruit et la fureur - Portraits d'un révolutionnaire (La Nouvelle Librairie, 2025).