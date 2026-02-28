ANTIFASCISME ET STRATEGIE INSOUMISE
28 février 2026
Bien plus que de l’antifascisme, Jean-Luc Mélenchon pratique une stratégie de harcèlement démocratique
Le meurtre de Quentin Deranque, en marge d’une conférence de Rima Hassan à SciencePo Lyon, a brutalement exposé les tensions idéologiques qui traversent la gauche radicale. Au-delà du fait divers, c’est la question de la légitimation de la violence politique au nom de l’antifascisme qui s’impose désormais au débat public.
Rodolphe Cart est journaliste à Éléments et contributeur à Omerta. Il est également l’auteur de Feu sur la droite nationale ! (La Nouvelle Librairie éditions, 2023), de Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur (La Nouvelle Librairie éditions, 2023), ainsi que de La Menace néo-conservatrice. Une France et une Europe sous influence (La Nouvelle Librairie éditions, 2024) et récemment Mélenchon, le bruit et la fureur - Portraits d'un révolutionnaire (La Nouvelle Librairie, 2025).
