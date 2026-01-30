MASOCHISME MONETAIRE

30 janvier 2026

Bien pire que les tarifs imposés par Trump, la dépréciation du dollar face à l’euro dont personne ne paraît se préoccuper en Europe

La dépréciation du dollar face à un euro durablement élevé relance le débat sur la politique monétaire européenne et ses effets sur l’industrie et les exportations. Alors même que l’Union européenne bénéficie de droits de douane américains plus faibles que certains de ses concurrents, l’appréciation de la monnaie unique neutralise cet avantage et agit comme un resserrement monétaire implicite. Une situation qui met en lumière l’absence de stratégie de change assumée de la zone euro et interroge la crédibilité du discours européen sur la réindustrialisation et la compétitivité. Décryptage.