La France se classe au 12e rang des nations les plus avisées financièrement, avec des ménages qui épargnent en moyenne 12,80 % de leurs revenus sur l'année, ce qui la place au cinquième rang des pays les plus épargnants parmi ceux analysés.

MASOCHISME MONETAIRE

30 janvier 2026

Bien pire que les tarifs imposés par Trump, la dépréciation du dollar face à l’euro dont personne ne paraît se préoccuper en Europe

La dépréciation du dollar face à un euro durablement élevé relance le débat sur la politique monétaire européenne et ses effets sur l’industrie et les exportations. Alors même que l’Union européenne bénéficie de droits de douane américains plus faibles que certains de ses concurrents, l’appréciation de la monnaie unique neutralise cet avantage et agit comme un resserrement monétaire implicite. Une situation qui met en lumière l’absence de stratégie de change assumée de la zone euro et interroge la crédibilité du discours européen sur la réindustrialisation et la compétitivité. Décryptage.

A PROPOS DES AUTEURS
Don Diego De La Vega image
Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

