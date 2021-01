Ce qui nous attend

Biden va-t-il faire plonger la bourse américaine ? Une analyse de l'effet des élections américaines

La bourse américaine est à son plus haut historique alors que Joe Biden va devenir président dans quelques jours. Or, ce dernier a une politique progressiste clairement "de gauche" avec une augmentation des impôts sur les plus riches, les sociétés, une révision du salaire minimum, etc. En pleine pandémie, l'économie américaine, et donc la bourse, ne vont-ils pas en faire les frais?