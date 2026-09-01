DISPARITION
1 septembre 2026
Balladur, l'homme qui voulait réformer sans rupture
Édouard Balladur est mort à 97 ans. Son souvenir reste dominé par la présidentielle perdue de 1995 et sa rupture avec Jacques Chirac. Son influence réelle est plus profonde.
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MOTS-CLESÉdouard Balladur , disparition , décès , Jacques Chirac , Premier Ministre , affaire Karachi
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Jérémie Cohen est journaliste indépendant et administrateur de la chaîne d’informations GRM.
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