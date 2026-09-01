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L'ancien Premier ministre français Édouard Balladur pose lors d'une séance photo à Paris, le 4 juin 2018.
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DISPARITION

1 septembre 2026

Balladur, l'homme qui voulait réformer sans rupture

Édouard Balladur est mort à 97 ans. Son souvenir reste dominé par la présidentielle perdue de 1995 et sa rupture avec Jacques Chirac. Son influence réelle est plus profonde.

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MOTS-CLES

Édouard Balladur , disparition , décès , Jacques Chirac , Premier Ministre , affaire Karachi

THEMATIQUES

Politique
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Jérémie Cohen

Jérémie Cohen est journaliste indépendant et administrateur de la chaîne d’informations GRM.

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